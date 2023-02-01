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Хотіли заволодіти будівлями держпідприємства у Києві: на оборудці викрили сімох осіб

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Середа 01 лютого 2023 19:05
Хотіли заволодіти будівлями держпідприємства у Києві: на оборудці викрили сімох осіб Фото: сімох осіб викрили на спробі заволодіти будівлями держпідприємства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сімох осіб викрили на спробі заволодіти нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України" на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Сьогодні НАБУ та СПА повідомили сімом особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства. Мова йде про 14 будівель та споруд на околиці Києва.

Повідомляється, що орієнтовна вартість майна складає майже 42 млн гривень. Завдяки зусиллям антикорупційних органів ці активи повернули державі.

Серед підозрюваних:

  • заступниця міністра культури (2014-2019 років);
  • начальник управління Міністерства культури (2017-2020 років)
  • перший заступник генерального директора ДП "НКУ" (2016-2019 років);
  • арбітражний керуючий - керуючий санацією ДП "НКУ" (2019-2020 років);
  • два організатори злочинної схеми - бенефіціарні власники низки ТОВ;
  • керівник ТОВ - покупець майнового комплексу ДП "НКУ".

За версією слідства, протягом 2016-2019 років організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення (санації) ДП "НКУ", яке перебувало в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь.

З цією метою вони залучили посадовців Мінкультури й ДП "НКУ". Ті погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеної ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною.

Дії учасників злочину кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) з урахуванням ступеня співучасті.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні пройшла низка обшуків у відомих осіб та відомствах. Зокрема, правоохоронці навідалися до олігарха Ігоря Коломойського та екс-голови МВС Арсена Авакова.

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