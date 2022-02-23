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Хотели поднять бунт в тюрьмах. В Киеве предотвратили платный митинг

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Киев, Среда 23 февраля 2022 14:40
Хотели поднять бунт в тюрьмах. В Киеве предотвратили платный митинг Фото: полиция предупредила платный митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Столичные правоохранители предупредили попытку проведения платного митинга в Киеве. Злоумышленники планировали устроить бунт в тюрьмах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Только что полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах", - написал Геращенко.

По его словам, министр юстиции Денис Малюська был предупрежден украинскими правоохранителями о планируемой акции. Злоумышленники хотели устроить провокацию и поднять бунт в тюрьмах.

Геращенко отметил, что в результате были задержаны 34 человека. Их доставили в Печерское управление полиции.

Напомним, СБУ задержала на линии разграничения в Донецкой области разведчика оккупантов.

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