Хотел на фронт. В Крыму задержали экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина

По информации издания, соратник Гиркина оккупант Александр Жучковский подтвердил, что экс-главарь "ДНР" пытался через Крым попасть на фронт и принять участие в войне России против Украины.

Также Жучковский отметил, что "экс-министр" не преследовал никаких политических целей.

Гиркин хотел проехать через Крым с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Также он сбрил свои усы.

Поддельный паспорт Гиркина (t.me/utro_thunderbolt)

После задержания его отправили в Симферополь в "отделение внутренних дел".

При этом советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что, по неподтвержденной информации, после задержания Гиркина отпустили воевать в Херсонскую область.