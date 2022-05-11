"Хоть к Марсу, хоть к Юпитеру". У Зеленского отреагировали на "включение" Херсона в состав России

Украинские военные все равно освободят Херсон, потому что Херсон - это Украина. И на это никак не повлияет просьбу оккупантов о включении города и области в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, - просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть в состав Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - сказал он.