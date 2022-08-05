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Хорватский хавбек оформил шедевр прямым ударом с углового: видео на премию Пушкаша

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Босния и Герцеговина, Пятница 05 августа 2022 18:11
Хорватский хавбек оформил шедевр прямым ударом с углового: видео на премию Пушкаша Фото: Автор шедевра Нико Янкович в объятиях партнеров (facebook.com/hsk.zrinjski)
Автор: Антон Федорцив

Единственный, зато феноменальный, забитый мяч решил судьбу противостояния в квалификации Лиги конференций между боснийским "Зриньски" и казахским "Тоболом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Равный матч скромных команд двигался к нулевой ничьей. Однако на 76-й минуте за дело взялся Нико Янкович.

Полузащитник "Зрински" пошел выполнять угловой с левого фланга. И партнеры по команде, и соперники, очевидно, ждали стандартного навеса в гущу событий. Однако Янкович выполнил один из самых сложных футбольных элементов – сухое письмо.

Мяч от левого углового флажка пролетел через всю длину ворот и влетел под дальнюю штангу. Всего несколько секунд – и искусный мастер оказался в объятиях партнеров. А в конце года его мяч наверняка попадет в список претендентов на премию Пушкаша за лучший гол в течение 12 месяцев.

В конце концов, гол Янковича оказался победным и сделал "Зрински" фаворитом противостояния перед ответным матчем. Поединок в Казахстане состоится 11 августа.

К слову, накануне "Заря" минимально обыграла "Университатю" в домашнем матче Лиги конференций.

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