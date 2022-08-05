Хорватский хавбек оформил шедевр прямым ударом с углового: видео на премию Пушкаша
Единственный, зато феноменальный, забитый мяч решил судьбу противостояния в квалификации Лиги конференций между боснийским "Зриньски" и казахским "Тоболом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Равный матч скромных команд двигался к нулевой ничьей. Однако на 76-й минуте за дело взялся Нико Янкович.
Полузащитник "Зрински" пошел выполнять угловой с левого фланга. И партнеры по команде, и соперники, очевидно, ждали стандартного навеса в гущу событий. Однако Янкович выполнил один из самых сложных футбольных элементов – сухое письмо.
Мяч от левого углового флажка пролетел через всю длину ворот и влетел под дальнюю штангу. Всего несколько секунд – и искусный мастер оказался в объятиях партнеров. А в конце года его мяч наверняка попадет в список претендентов на премию Пушкаша за лучший гол в течение 12 месяцев.
В конце концов, гол Янковича оказался победным и сделал "Зрински" фаворитом противостояния перед ответным матчем. Поединок в Казахстане состоится 11 августа.
К слову, накануне "Заря" минимально обыграла "Университатю" в домашнем матче Лиги конференций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.