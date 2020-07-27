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Хорватия отреагировала на прекращение огня на Донбассе

Понедельник 27 июля 2020 21:39
Хорватия отреагировала на прекращение огня на Донбассе
Фото: флаг Хорватии (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Дипломаты поддерживают дипломатические усилия, цель которых выполнение минских соглашений

Хорватия, которая председательствует в Совете ЕС, приветствует соглашение о прекращении огня на Донбассе. А также поддерживает дипломатические усилия и соглашения Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Министерство иностранных и европейских дел Республики Хорватия в Twitter.

"Мы полностью поддерживаем дипломатические усилия и соглашения, цель которых состоит в том, чтобы содействовать выполнению минских соглашений и в конечном итоге способствовать взаимному доверию, сотрудничеству и миру в регионе", - заявили в ведомстве.

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня, при этом боевики уже дважды обстреливали позиции ООС и проводили дистанционное минирование территории с помощью противотанковых гранатометов.

Несмотря на обстрелы со стороны боевиков в Офисе президента заявили, что перемирие на Донбассе работает, а нарушение "тишины" не несут системный характер.

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