Хорватия отреагировала на прекращение огня на Донбассе

Дипломаты поддерживают дипломатические усилия, цель которых выполнение минских соглашений
Хорватия, которая председательствует в Совете ЕС, приветствует соглашение о прекращении огня на Донбассе. А также поддерживает дипломатические усилия и соглашения Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает Министерство иностранных и европейских дел Республики Хорватия в Twitter.
"Мы полностью поддерживаем дипломатические усилия и соглашения, цель которых состоит в том, чтобы содействовать выполнению минских соглашений и в конечном итоге способствовать взаимному доверию, сотрудничеству и миру в регионе", - заявили в ведомстве.
Напомним, с 27 июля на Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня, при этом боевики уже дважды обстреливали позиции ООС и проводили дистанционное минирование территории с помощью противотанковых гранатометов.
Несмотря на обстрелы со стороны боевиков в Офисе президента заявили, что перемирие на Донбассе работает, а нарушение "тишины" не несут системный характер.