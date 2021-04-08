На Хортице готовится реконструкция Музея истории запорожского козачества

"Хортица должна быть современным пространством для культуры, туризма, духовности, отдыха. Комфортной и безбарьерной средой для каждого", - подчеркнул Старух.

По словам директора национального заповедника "Хортица" Максима Остапенко, с 2015 года Музей временно прекратил доступ посетителей из-за аварийного состояния здания.

"К счастью, уникальный фонд сохранен, но здание Музея совершенно не соответствует современным нормам. Он не приспособлен для демонстрации экспонатов, он не приспособлен для посещения большого количества туристов, для маломобильных групп. Инфраструктура требует значительного и срочного обновления", - заявил он.

"Давайте откровенно признаемся - Хортица в упадке. Искать виновных в этом бессмысленно. Надо действовать и сделать остров настоящей жемчужиной всей Украины. Теперь, наконец, Музей будет отремонтирован и открыт для посетителей", - заявил Старух.

Он также добавил, что все должно делаться комплексно, с современными подходами, сохраняя уникальность острова. Для этого "был инициирован разговор о настоящем и будущем острова, какой должна быть Хортица".

"Это будет откровенный разговор, в котором смогут принять участие все желающие. В ближайшее время мы объявим формат обсуждения. Считаю, что не найдется ни одного человека, который мог бы сказать, что все нужно оставить в таком досадном, запущенном состоянии. Обновленная Хортица - это проект национального уровня", - подчеркнул он.