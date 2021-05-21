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Хортица готовится к превращению в главный туристический магнит Украины, - ОГА

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Запорожье, Пятница 21 мая 2021 14:32
Хортица готовится к превращению в главный туристический магнит Украины, - ОГА Фото: Хортица готовится к превращению в главный туристический магнит (zoda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Остров Хортица в Запорожье станет одним из ключевых туристических магнитов всей Украины. По программе президента "Большая стройка" здесь не только отремонтируют Музей истории запорожского казачества, но и комплексно изменят всю территорию.

Об этом сообщает Запорожская ОГА.

Концепцию будущих преобразований обсудили в ходе третьего этапа всеукраинской дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее".

Одним из ключевых вопросов является сохранение уникальной природы острова. В последние годы он страдает от браконьеров, пожаров и безответственных туристов: уничтожение краснокнижных видов флоры и фауны вместе с накоплением мусора стало привычным для Хортицы.

В этом году вместе с восстановлением музея планируют восстановить территорию заповедника, создать минерализованные полосы для предупреждения пожаров, обновят знаки, разработают проект зеленых зон. Кроме того, приобретут оборудование для переработки отходов.

"На велосипедах и электроскутерах территорию Хортицы патрулируют десятки работников заповедника. При себе имеют необходимый минимум, чтобы перейти к ликвидации пожара еще до приезда пожарных. Также на помощь приходят и современные технологии - из воздуха патрулируют территорию дронами", - рассказали в областной администрации.

Напомним, как сообщал ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, остров Хортица будет совмещен с обоими берегами Запорожья новым современным мостом с автомагистралью, создание которого происходит по программе "Большая стройка".

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