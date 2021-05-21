Хортиця готується до перетворення на головний туристичний магніт України, - ОДА

Острів Хортиця у Запоріжжі стане одним із ключових туристичних магнітів всієї України. За програмою президента "Велике будівництво" тут не лише відремонтують Музей історії запорізького козацтва, а й комплексно змінять всю територію

Концепцію майбутніх перетворень обговорили в ході третього етапу всеукраїнської дискусійної платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє".

Одним з ключових питань є збереження унікальної природи острова. Останніми роками він потерпає від браконьєрів, пожеж та безвідповідальних туристів: знищення червонокнижних видів флори і фауни разом із накопиченням сміття стало звичним для Хортиці.

Цього року, разом із відновленням музею, планують відновити територію заповідника, створити мінералізовані смуги задля попередженню пожеж, оновлять знаки, розроблять проєкт зелених зон. Крім того, придбають обладнання для переробки відходів.

"На велосипедах та електроскутерах територію Хортиці патрулюють десятки працівників заповідника. При собі мають необхідний мінімум, аби перейти до ліквідації пожежі ще до приїзду вогнеборців. Також на допомогу приходять і сучасні технології - з повітря патрулюють територію дронами", - розповіли в обласній адміністрації.