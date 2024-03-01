Хороший шампунь від лупи: як діє та що містить

З лупою в різні періоди свого життя стикається 40-60% дорослого населення нашої планети. Це візуальний прояв початкової стадії себорейного дерматиту. Захворювання не заразне, але спричиняє дискомфорт і негативно впливає на нашу візуальну привабливість.

Жирна чи суха

Для жирної себореї характерне утворення щільних великих лусочок жовтуватого кольору, які злипаються між собою та накопичуються на шкірі. При сухій себореї утворюються дрібні лусочки сірого кольору. За будь-якої форми захворювання шкіра потребує зниження активності грибка Малассезія.

Боротьбу з лупою починаємо з вибору хорошого шампуню. Правильно підібраний засіб відновлює захисні функції епідермісу, стимулює злущування ороговілих частинок шкіри та має протигрибкову дію.

Як приборкати грибок

Дріжджовий грибок Малассезія – це умовно-патогенний мешканець мікрофлори шкіри людини. Зазвичай поводиться смирно, але починає активно розмножуватися саме в жирному середовищі, тому надмірне вироблення шкірного сала підвищує ризик появи лусочок. Щоб допомогти шампуню, дієтологи радять скоригувати свій щоденний раціон і виключити з нього легкозасвоювані вуглеводи, а також продукти та напої, які викликають бродіння у шлунку та кишківнику. Це здоба, пиво, квас, вино, шампанське, консервовані соки.

Найкращий шампунь від лупи має забезпечувати інтенсивну дію в трьох основних напрямках:

Уповільнення поділу клітин шкіри. Шукаємо в рецептурі піроктон оламін, дьоготь березовий або сосновий, дисульфід селену. Вони допомагають клітинам повністю пройти всі етапи регенерації.

Швидке видалення лусочок. З цим завданням справляються саліцилова кислота, сірковмісні сполуки, дьоготь. Для відлущування ороговілих ділянок також застосовуються молочна кислота й механічні абразиви.

Антисептична та протигрибкова дія. До складу вводяться компоненти для зниження активності грибка – піритіон цинку, біфоназол, клімбазол, кетоконазол, дисульфід селену, циклопірокс.

Нормалізувати роботу сальних залоз здатні саліцилова кислота, глина, цинк, деревне вугілля. У рецептуру також входять термальна вода, олія чайного дерева, вітамін Е, гліцерин. Кращі шампуні від лупи з комплексною дією й високою результативністю пропонує мультирегіональний інтернет-магазин MAKEUP.

Лікувальні продукти застосовуються курсами певної тривалості. У складних випадках необхідна консультація трихолога або дерматолога. Але якщо ситуація не запущена, то з лупою цілком можна впоратися самостійно. Профілактичні косметичні засоби використовуємо на постійній основі або нетривалим курсом для закріплення результату лікування.

ТОП-5 найкращих шампунів від лупи

Head & Shoulders Deep Cleanse Detox. Призначений для глибокого очищення, виконує інтенсивне відлущування, має приємний свіжий аромат, підходить для волосся будь-якого типу.

Ducray Kelual DS. Найкращий засіб для боротьби з важкими формами лупи. Рекомендується при почервонінні, свербінні, появі великих лусочок. Містить активні протигрибкові компоненти – циклопіроксоламін і піритіон цинку.

Wella Professionals Clear Scalp Shampeeling. Найкращий шампунь для сухої лупи з вираженою відлущувальною дією. Швидко усуває свербіж, надає пасмам блиск і шовковистість. Містить цинк піритіон, піроктон оламін, клімбазол.

Vichy Dercos Anti-Dandruff Sensitive. Продукт розроблений спеціально для чутливих покривів. У безсульфатну формулу входять піроктон оламін, зволожувальні агенти, саліцилова кислота, термальна вода, а також антибактеріальні складові бісаболол і фарнезол. На сайті виробника зазначено, що засіб повністю усуває видимі лусочки після першого застосування.

Esthetic House CP-1 Cool Mint Shampoo. Призначений для жирної шкіри голови. Має комплексну дію й наділений цілою низкою додаткових можливостей. Це відновлення структури пошкоджених стрижнів, протизапальна дія, інтенсивне очищення, надання блиску, уповільнення випадіння, екстремальна свіжість. Містить амінокислоти, екстракт і олію м'яти, пантенол, ментол, клімбазол, гліцерин.

Під час підбору шампуню від лупи враховуємо тип шкіри голови та стадію захворювання. На час терапії краще відмовитися від застосування фена, оскільки гаряче повітря прискорює розмноження грибка.