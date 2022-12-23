Хороший початок. Держсекретар США обговорив український мирний план із лідерами G7

"Я можу просто сказати вам, що ми дивимося на те, що він (Зеленський, - ред.) висунув. Я щойно дивився сьогодні вранці відео з нашими партнерами по G7. І це одна з речей, про які ми говорили", - сказав Блінкен журналістам.

Держсекретар Штатів назвав формулу миру Зеленського "хорошим початком".

"Це те, що кожен повинен мати можливість так чи інакше згуртуватися", - зазначив він.

При цьому Блінкен не уточнив, скільки часу знадобиться США та Україні для спільної оцінки плану. Представник Ради національної безпеки Штатом Джон Кірбі заявив, що сторони домовилися про розгляд плану на зустрічі Зеленського зі своїм американським колегою Джо Байденом.

"З усіх наших розмов з Україною, включаючи вчорашні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським, ясно, що у нас одна й та сама мета: вільна та незалежна, процвітаюча, демократична Україна, яка демонструє, що принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй дотримуються, зокрема щодо територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, і це те, що вчора підтвердив президент", - сказав Блінкен.

Він також додав, що РФ не виявляє "жодної значущої зацікавленості" в дипломатії, спрямованій на припинення війни.