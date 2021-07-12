Хорошая атака, надежная защита и немного везения: как Италия выиграла Евро-2020

Сборная Италии триумфовала на чемпионате Европы. Болельщики "скуадры адзурры" и хейтеры Англии могут сказать, что они больше заслуживали на победу. И от части будут правы.
Как Италия пришла к триумфу - в материале РБК-Украина.
Группа. 1-й тур. 11 июня. Италия - Турция 3:0
Группа. 2-й тур. 16 июня. Италия - Швейцария 3:0
Группа. 3-й тур. 20 июня. Италия - Уэльс 1:0
1/8 финала. 26 июня. Италия - Австрия 2:1 в экстра-тайме
1/4 финала. 2 июля. Италия - Бельгия 2:1
1/2 финала. 6 июля. Италия - Испания 1:1 (4:2 по пенальти)
Финал. 11 июля. Италия - Англия 1:1 (3:2 по пенальти)
Вряд ли кто-то видел в Италии реального претендента на титул перед стартом турнира, несмотря на серию без поражений в официальных матчах с 2018 года, когда команду возглавил Роберто Манчини. Тогда команда пролетела мимо чемпионата мира-2018, провалившись в квалификации. Перед Евро никто не сомневался, что Италия выйдет из группы, но мало кто ждал именно такого прохода "дальше".
Выступление "скуадры адзурры" в групповом этапе заставило изменить тон разговоров. Италия максимально уверенно отыграла матчи против Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (обыграли полурезервным составом 1:0) и без всяких проблем оформила путевку в 1/8 финала. Но все еще оставались вполне обоснованные сомнения, ведь отыграть уверенно против не самых сильных соперников на групповом этапе это одно, а вот показывать сильные стороны в матчах плей-офф - совсем другое.
В плей-офф, конечно, Италия играла уже не так ярко. Основное время матча против Австрии в 1/8 финала было незрелищным и лишь в дополнительное время итальянцы дожали соперника за счет класса - 2:1. В четвертьфинале с Бельгией были голы и было интереснее, но матч был очень опасен для Италии - только плохая игра на завершающей стадии атак уберегла их от перевода поединка в овертайм - тоже 2:1, но в основное время. Экстра-таймы и уже серию пенальти пришлось играть против Испании в полуфинале. И в этом поединке Италия сыграла довольно слабо и где-то даже заслуживала проиграть в основное время и вылететь. Но Испания не проявила характер и в итоге вылетела по пенальти. Италия попала в финал большого турнира впервые с 2012-го года.
Путь Италии определенно выглядит более интересным насыщенным, чем у Англии, которая очень вяло, будто в эконом-режиме и без желания вышла из группы, в четвертьфинале вышла на Украину, простейшего соперника из возможных, а в финал прошла благодаря неоднозначному пенальти в игре с Данией.
Встреча с Англией для Италии выдалась довольно неоднозначной, исходя из того, как проходил матч. Хозяева быстро открыли счет и взяли под контроль ход первого тайма. Италия обильно владела мячом, делала пасы, искала пути к воротам Джордана Пикфорда, но все это было вникуда. Во втором тайме в целом картина не сильно менялась и кто его знает, как бы складывалась игра до гола Леонардо Бонуччи. Но после него Италия ожила и в ближайший период завладела инициативой и стала обострять в атаке. При более успешном стечении обстоятельств мог быть и второй гол для них, но не вышло.
Экстра-таймы прошли без ярких моментов у ворот обеих команд, а во втором экстра-тайме, как это часто бывало на Евро-2020, уже стало понятно, что обе команды готовятся к серии пенальти.
Безусловно, главным героем и творцом победы в серии стал Джанлуиджи Доннарумма. Конечно, отдельно помог и Маркус Рашфорд, пробивший в штангу, но Доннарумма потащил два удара от Букайо Сака и Джейдона Санчо и именно после его последнего сейва Италия и стала чемпионом Европы. Не зря его признали лучшим игроком турнира. В ПСЖ, игроком которого он вскоре станет, определенно довольны.
Каждая из побед Италии в плей-офф имеет ноты сомнения и часть везения. Но все же нельзя утверждать, что команда стала чемпионом Европы именно благодаря везению. Есть заклишованное комментаторское выражение "везет тому, кто везет" и оно действительно применимо в этой ситуации. Если бы у Италии не было качества, то не было бы и финала, не было бы и Кубка Анри Делоне над головой сборной в итоге.
Гол Лоренцо Инсинье в ворота Турции
Гол Мануэля Локателли в ворота Швейцарии
Гол Федерико Кьезы в ворота Австрии
Гол Лоренцо Инсинье в ворота Бельгии
Гол Леонардо Бонуччи в ворота Англии. Потому что в финале, потому что сравнял счет