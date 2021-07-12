Хорошая атака, надежная защита и немного везения: как Италия выиграла Евро-2020

Результаты всех матчей Италии на Евро-2020

Группа. 1-й тур. 11 июня. Италия - Турция 3:0

Группа. 2-й тур. 16 июня. Италия - Швейцария 3:0

Группа. 3-й тур. 20 июня. Италия - Уэльс 1:0

1/8 финала. 26 июня. Италия - Австрия 2:1 в экстра-тайме

1/4 финала. 2 июля. Италия - Бельгия 2:1

1/2 финала. 6 июля. Италия - Испания 1:1 (4:2 по пенальти)

Финал. 11 июля. Италия - Англия 1:1 (3:2 по пенальти)

Вряд ли кто-то видел в Италии реального претендента на титул перед стартом турнира, несмотря на серию без поражений в официальных матчах с 2018 года, когда команду возглавил Роберто Манчини. Тогда команда пролетела мимо чемпионата мира-2018, провалившись в квалификации. Перед Евро никто не сомневался, что Италия выйдет из группы, но мало кто ждал именно такого прохода "дальше".

Выступление "скуадры адзурры" в групповом этапе заставило изменить тон разговоров. Италия максимально уверенно отыграла матчи против Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (обыграли полурезервным составом 1:0) и без всяких проблем оформила путевку в 1/8 финала. Но все еще оставались вполне обоснованные сомнения, ведь отыграть уверенно против не самых сильных соперников на групповом этапе это одно, а вот показывать сильные стороны в матчах плей-офф - совсем другое.

В плей-офф, конечно, Италия играла уже не так ярко. Основное время матча против Австрии в 1/8 финала было незрелищным и лишь в дополнительное время итальянцы дожали соперника за счет класса - 2:1. В четвертьфинале с Бельгией были голы и было интереснее, но матч был очень опасен для Италии - только плохая игра на завершающей стадии атак уберегла их от перевода поединка в овертайм - тоже 2:1, но в основное время. Экстра-таймы и уже серию пенальти пришлось играть против Испании в полуфинале. И в этом поединке Италия сыграла довольно слабо и где-то даже заслуживала проиграть в основное время и вылететь. Но Испания не проявила характер и в итоге вылетела по пенальти. Италия попала в финал большого турнира впервые с 2012-го года.

Путь Италии определенно выглядит более интересным насыщенным, чем у Англии, которая очень вяло, будто в эконом-режиме и без желания вышла из группы, в четвертьфинале вышла на Украину, простейшего соперника из возможных, а в финал прошла благодаря неоднозначному пенальти в игре с Данией.

Встреча с Англией для Италии выдалась довольно неоднозначной, исходя из того, как проходил матч. Хозяева быстро открыли счет и взяли под контроль ход первого тайма. Италия обильно владела мячом, делала пасы, искала пути к воротам Джордана Пикфорда, но все это было вникуда. Во втором тайме в целом картина не сильно менялась и кто его знает, как бы складывалась игра до гола Леонардо Бонуччи. Но после него Италия ожила и в ближайший период завладела инициативой и стала обострять в атаке. При более успешном стечении обстоятельств мог быть и второй гол для них, но не вышло.

Экстра-таймы прошли без ярких моментов у ворот обеих команд, а во втором экстра-тайме, как это часто бывало на Евро-2020, уже стало понятно, что обе команды готовятся к серии пенальти.

Безусловно, главным героем и творцом победы в серии стал Джанлуиджи Доннарумма. Конечно, отдельно помог и Маркус Рашфорд, пробивший в штангу, но Доннарумма потащил два удара от Букайо Сака и Джейдона Санчо и именно после его последнего сейва Италия и стала чемпионом Европы. Не зря его признали лучшим игроком турнира. В ПСЖ, игроком которого он вскоре станет, определенно довольны.

Каждая из побед Италии в плей-офф имеет ноты сомнения и часть везения. Но все же нельзя утверждать, что команда стала чемпионом Европы именно благодаря везению. Есть заклишованное комментаторское выражение "везет тому, кто везет" и оно действительно применимо в этой ситуации. Если бы у Италии не было качества, то не было бы и финала, не было бы и Кубка Анри Делоне над головой сборной в итоге.

Победа Италии на Евро-2020: разная статистика

Италия выиграла первый трофей с 2006 года, когда обыграла Францию в финале чемпионата мира. Тоже по пенальти;

Италия стала двухкратным чемпионом Европы. Впервые они выиграли этот трофей в 1980 году;

Италия продолжила серию матчей без поражений до 34 игр. Это на одну меньше рекорда в 35 матчей от сборных Испании и Бразилии. Осенью, в отборе на чемпионат мира-2022, они могут сравняться по числу и побить это достижение;

полузащитник Италии Жоржиньо стал десятым игроком в истории, который в один год выиграл Лигу чемпионов (в составе "Челси") и чемпионат Европы.

Лучшие голы Италии на Евро-2020

Гол Лоренцо Инсинье в ворота Турции

Гол Мануэля Локателли в ворота Швейцарии

Гол Федерико Кьезы в ворота Австрии

Гол Лоренцо Инсинье в ворота Бельгии

Гол Леонардо Бонуччи в ворота Англии. Потому что в финале, потому что сравнял счет