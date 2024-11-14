Honda представила повнорозмірний кросовер Passport: розкриті ціни та характеристики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Honda.

Концепція кросовера крутиться навколо рюкзака як невід'ємний супутник подорожей. Тому задня частина даху зроблена матовою чорною, щоб до неї можна притуляти лижі та вудки, не боячись нічого подряпати. З цієї ж причини антена інтегрована в заднє бічне скло, а не стирчить, намагаючись зачепити гілки. Нарешті, на Passport вперше використовується патентована конструкція передніх буксированих вушок, які у разі лобового удару просто відламуються.

В основі новинки лежить модернізована платформа Global Light Truck із збільшеною жорсткістю на кручення, подовженою колісною базою та розширеною колією. Під капотом – двигун V6 на 3,5 літра, що розвиває 289 кінських сил і 355 Нм крутного моменту. Агрегат працює в парі з десятидіапазонним автоматом та повним приводом i-VTM4 другого покоління.

На ринок Passport вийде в трьох версіях, їх найбільший інтерес представляють позашляхові TrailSport і TrailSport Elite. Від початкової RTL вони відрізняються глянсовим чорним зовнішнім декором, бурштиновим підсвічуванням ходових вогнів, стандартними протитуманками та сталевим захистом днища, що витримує вагу машини.

Крім того, вони оснащені системою камер TrailWatch, які дозволяють заглядати в "мертві зони". Відео транслюється на центральний екран, причому у випадку з Passport воно доповнене динамічними напрямними, що вказують траєкторію руху коліс та габарити. Система автоматично активується в режимі Trail, коли швидкість падає нижче 24 кілометрів на годину.

Кросовер "в базі" отримав вісім подушок безпеки, «прибирання» діагоналлю 12,3 дюйми, центральний дисплей на 10,2 дюйми і комплекс електроніки Honda Sensing. Завдяки новій камері та ширококутному радару, машина краще розпізнає пішоходів та велосипедистів, а також розмітку, узбіччя та знаки.

У американських дилерів нові Honda Passport почнуть з'являтися на початку наступного року. За попередніми даними, ціни на кросовер починаються з 45 тисяч доларів.