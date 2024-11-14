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Honda представила полноразмерный кроссовер Passport: раскрыты цены и характеристики

Четверг 14 ноября 2024 12:18
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Honda представила полноразмерный кроссовер Passport: раскрыты цены и характеристики Фото: Honda представила полноразмерный кроссовер Passport (hondanews.com)
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Honda Passport сменил поколение. Модель получила новый облик, жестче шасси, новый двигатель и улучшенную оффроуд-версию TrailSport, которая штатно оснащена набором камер TrailWatch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Honda.

Понятие кроссовера вращается вокруг рюкзака как неотъемлемый спутник путешествий. Поэтому задняя часть крыши сделана матовой черной, чтобы к ней можно прижимать лыжи и удочки, не боясь ничего поцарапать. По этой же причине антенна интегрирована в заднее боковое стекло, а не торчит, пытаясь задеть ветки. Наконец, на Passport впервые используется патентованная конструкция передних буксированных проушин, которые в случае лобового удара просто отламываются.

Honda представила полноразмерный кроссовер Passport: раскрыты цены и характеристики

В основе новинки лежит модернизированная платформа Global Light Truck с увеличенной жесткостью вращения, удлиненной колесной базой и расширенной колеей. Под капотом – двигатель V6 на 3,5 литра, развивающий 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с десятидиапазонным автоматом и полным приводом i-VTM4 второго поколения.

Honda представила полноразмерный кроссовер Passport: раскрыты цены и характеристики

На рынок Passport выйдет в трех версиях, их наибольший интерес представляют внедорожные TrailSport и TrailSport Elite. От начальной RTL они отличаются глянцевым черным внешним декором, янтарной подсветкой ходовых огней, стандартными противотуманками и стальной защитой днища, что выдерживает вес машины.

Кроме того, они оснащены системой камер TrailWatch, позволяющих заглядывать в "мертвые зоны". Видео транслируется на центральный экран, причем в случае с Passport оно дополнено динамическими направляющими, указывающими траекторию движения колес и габариты. Система автоматически активируется в режиме Trail, когда скорость падает ниже 24 км/ч.

Honda представила полноразмерный кроссовер Passport: раскрыты цены и характеристики

Кроссовер "в базе" получил восемь подушек безопасности, "уборку" диагональю 12,3 дюйма, центральный дисплей на 10,2 дюйма и комплекс электроники Honda Sensing. Благодаря новой камере и широкоугольному радару, машина лучше распознает пешеходов и велосипедистов, а также разметку, обочину и знаки.

У американских дилеров новые Honda Passport начнут появляться в начале следующего года. По предварительным данным, цены на кроссовер начинаются с 45 тысяч долларов.

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