Honda представила полноразмерный кроссовер Passport: раскрыты цены и характеристики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Honda.

Понятие кроссовера вращается вокруг рюкзака как неотъемлемый спутник путешествий. Поэтому задняя часть крыши сделана матовой черной, чтобы к ней можно прижимать лыжи и удочки, не боясь ничего поцарапать. По этой же причине антенна интегрирована в заднее боковое стекло, а не торчит, пытаясь задеть ветки. Наконец, на Passport впервые используется патентованная конструкция передних буксированных проушин, которые в случае лобового удара просто отламываются.

В основе новинки лежит модернизированная платформа Global Light Truck с увеличенной жесткостью вращения, удлиненной колесной базой и расширенной колеей. Под капотом – двигатель V6 на 3,5 литра, развивающий 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с десятидиапазонным автоматом и полным приводом i-VTM4 второго поколения.

На рынок Passport выйдет в трех версиях, их наибольший интерес представляют внедорожные TrailSport и TrailSport Elite. От начальной RTL они отличаются глянцевым черным внешним декором, янтарной подсветкой ходовых огней, стандартными противотуманками и стальной защитой днища, что выдерживает вес машины.

Кроме того, они оснащены системой камер TrailWatch, позволяющих заглядывать в "мертвые зоны". Видео транслируется на центральный экран, причем в случае с Passport оно дополнено динамическими направляющими, указывающими траекторию движения колес и габариты. Система автоматически активируется в режиме Trail, когда скорость падает ниже 24 км/ч.

Кроссовер "в базе" получил восемь подушек безопасности, "уборку" диагональю 12,3 дюйма, центральный дисплей на 10,2 дюйма и комплекс электроники Honda Sensing. Благодаря новой камере и широкоугольному радару, машина лучше распознает пешеходов и велосипедистов, а также разметку, обочину и знаки.

У американских дилеров новые Honda Passport начнут появляться в начале следующего года. По предварительным данным, цены на кроссовер начинаются с 45 тысяч долларов.