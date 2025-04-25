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Honda представила одразу два стильні електромобілі: подробиці

П'ятниця 25 квітня 2025 13:11
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Honda представила одразу два стильні електромобілі: подробиці Фото: Honda представила одразу два стильні електромобілі (honda.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Honda представила пару електромобілів під спільною назвою Honda GT, які рік тому були показані у вигляді концепт-кара, а тепер переродились у серійні машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Справа в тому, що в Китаї Honda має двох партнерів – компанії GAC і Dongfeng. Для них вже багато років японці готують різні версії тих самих автомобілів. Не уникнув цієї долі і новий електричний ліфтбек. Хоча обидві його різновиди мають одне ім'я на двох: Honda GT.

Електричні ліфтбеки отримали безрамкове скло дверей, висувні ручки, а також бічні камери замість дзеркал. Точних розмірів машин поки що не наведено.

Honda представила одразу два стильні електромобілі: подробиці

Салон у двох версій ліфтбека Honda GT один на двох. Перед водієм – сплющене кермо, дисплей приладів віднесений ближче до лобового скла. У центральну консоль органічно вписаний великий екран медіасистеми, а під ним ще один вертикальний дисплей для управління клімат-контролем та іншими важливими функціями.

Honda представила одразу два стильні електромобілі: подробиці

Технічні характеристики поки що засекрчені, але відомо, що в основу ліфтбеків ляже електрична платформа e:N Architecture W. Базові версії можуть мати єдиний електромотор на задній осі (у кросоверів він видає 272 к.с.), а на вершині гами розташуються двомоторні повнопривідні варіанти (476 к.с.).

Крім самих ліфтбеків Honda GT, які вийдуть на ринок до кінця цього року, на автосалоні в Шанхаї було анонсовано поглиблення співпраці Honda з китайськими партнерами. Наприклад, системи автономного водіння для китайських машин поставлятиме Momenta, а штучний інтелект - проект DeepSeek. Нарешті, електросистеми візьмуть у CATL.

Honda представила одразу два стильні електромобілі: подробиці

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Honda Motor Co Електромобілі Автомобільний ринок
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