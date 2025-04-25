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Honda представила сразу два стильных электромобиля: подробности

Пятница 25 апреля 2025 13:11
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Honda представила сразу два стильных электромобиля: подробности Фото: Honda представила сразу два стильных электромобиля (honda.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Honda представила пару электромобилей под общим названием Honda GT, которые год назад были показаны в виде концепт-кара, а теперь переродились в серийные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дело в том, что в Китае Honda имеет двух партнеров - компании GAC и Dongfeng. Для них уже много лет японцы готовят разные версии одних и тех же автомобилей. Не избежал этой участи и новый электрический лифтбек. Хотя обе его разновидности носят одно имя на двоих: Honda GT.

Электрические лифтбэки получили безрамочные стекла дверей, выдвижные ручки, а также боковые камеры вместо зеркал. Точные размеры машин пока не приводятся.

Honda представила сразу два стильных электромобиля: подробности

Салон у двух версий лифтбека Honda GT один на двоих. Перед водителем - сплющенный руль, дисплей приборов отнесен ближе к лобовому стеклу. В центральную консоль органично вписан большой экран медиасистемы, а под ним еще один вертикальный дисплей для управления климат-контролем и другими важными функциями.

Honda представила сразу два стильных электромобиля: подробности

Технические характеристики пока засекречены, но известно, что в основу лифтбэков ляжет электрическая платформа e:N Architecture W. Базовые версии могут иметь единственный электромотор на задней оси (у кроссоверов он выдает 272 л.с.), а на вершине гаммы расположатся двухмоторные полноприводные варианты (476 л.с.).

Помимо самих лифтбэков Honda GT, которые выйдут на рынок до конца этого года, на автосалоне в Шанхае было анонсировано углубление сотрудничества Honda с китайскими партнерами. Например, системы автономного вождения для китайских машин будет поставлять Momenta, а искусственный интеллект - проект DeepSeek. Наконец, электросистемы возьмут у CATL.

Honda представила сразу два стильных электромобиля: подробности

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Honda Motor Co Электромобили Автомобильный рынок
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