Honda представила сразу два стильных электромобиля: подробности

Компания Honda представила пару электромобилей под общим названием Honda GT, которые год назад были показаны в виде концепт-кара, а теперь переродились в серийные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дело в том, что в Китае Honda имеет двух партнеров - компании GAC и Dongfeng. Для них уже много лет японцы готовят разные версии одних и тех же автомобилей. Не избежал этой участи и новый электрический лифтбек. Хотя обе его разновидности носят одно имя на двоих: Honda GT.

Электрические лифтбэки получили безрамочные стекла дверей, выдвижные ручки, а также боковые камеры вместо зеркал. Точные размеры машин пока не приводятся.

Салон у двух версий лифтбека Honda GT один на двоих. Перед водителем - сплющенный руль, дисплей приборов отнесен ближе к лобовому стеклу. В центральную консоль органично вписан большой экран медиасистемы, а под ним еще один вертикальный дисплей для управления климат-контролем и другими важными функциями.

Технические характеристики пока засекречены, но известно, что в основу лифтбэков ляжет электрическая платформа e:N Architecture W. Базовые версии могут иметь единственный электромотор на задней оси (у кроссоверов он выдает 272 л.с.), а на вершине гаммы расположатся двухмоторные полноприводные варианты (476 л.с.).

Помимо самих лифтбэков Honda GT, которые выйдут на рынок до конца этого года, на автосалоне в Шанхае было анонсировано углубление сотрудничества Honda с китайскими партнерами. Например, системы автономного вождения для китайских машин будет поставлять Momenta, а искусственный интеллект - проект DeepSeek. Наконец, электросистемы возьмут у CATL.