Семь мест и 17 тысяч долларов: Honda показала бюджетный кроссовер по цене Renault Duster

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Honda .

Honda официально представила новое вторую генерацию кроссовера BR-V. Премьера новинки состоялась в Джакарте, Индонезия.

В интерьере нового BR-V на приборной панели расположен 4,2-дюймовый экран, а управление мультимедиа возложено на 7-дюймовый сенсорный монитор. А главной фишкой кроссовера является ее трехрядность: салон готов вместить до семи пассажиров.

Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 121 л.с. и максимальным крутящим моментом в 145 Нм. Кроссовер доступен только в переднеприводном исполнении, роль трансмиссии возложена на бесступенчатый вариатор. Honda отказалась от гибридизации машины с целью удержать цену на как можно более низком уровне.

Новое поколение кроссовера BR-V нацелено на Индонезию, там же наладят и производство "паркетника". С 2015 года на этом рынке было продано более 255 000 единиц первого поколения машины. Ожидается, что новинка не должна стоить дороже 16-17 тыс. долларов.

Онлайн-премьра Honda BR-V нового поколения