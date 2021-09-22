ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Семь мест и 17 тысяч долларов: Honda показала бюджетный кроссовер по цене Renault Duster

Новина українською →
Среда 22 сентября 2021 11:39
Семь мест и 17 тысяч долларов: Honda показала бюджетный кроссовер по цене Renault Duster Honda BR-V (Фото: honda-indonesia.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель Honda официально представил вторую генерацию кроссовера BR-V. У новинки семиместый салон и очень привлекательная цена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Honda.

Honda официально представила новое вторую генерацию кроссовера BR-V. Премьера новинки состоялась в Джакарте, Индонезия.

В интерьере нового BR-V на приборной панели расположен 4,2-дюймовый экран, а управление мультимедиа возложено на 7-дюймовый сенсорный монитор. А главной фишкой кроссовера является ее трехрядность: салон готов вместить до семи пассажиров.

Семь мест и 17 тысяч долларов: Honda показала бюджетный кроссовер по цене Renault DusterПод капотом установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 121 л.с. и максимальным крутящим моментом в 145 Нм. Кроссовер доступен только в переднеприводном исполнении, роль трансмиссии возложена на бесступенчатый вариатор. Honda отказалась от гибридизации машины с целью удержать цену на как можно более низком уровне.

Семь мест и 17 тысяч долларов: Honda показала бюджетный кроссовер по цене Renault Duster

Новое поколение кроссовера BR-V нацелено на Индонезию, там же наладят и производство "паркетника". С 2015 года на этом рынке было продано более 255 000 единиц первого поколения машины. Ожидается, что новинка не должна стоить дороже 16-17 тыс. долларов.

Онлайн-премьра Honda BR-V нового поколения

Ранее мы писали, что самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу. Электромобиль с четырьмя колесами, парой дверей, фарами головного света и одноместным салоном доступен для заказа через интернет на одном из крупнейших сайтов онлайн-покупок.

Также сообщалось, что для Toyota Land Cruiser 300 выпущен дорогой тюнинговый обвес. Liberty Walk оснастил внедорожник новым спойлером спереди, дополнительными светодиодными дневными ходовыми огнями и пр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
"Желтая" зона по-новому. Как изменятся правила карантина уже завтра
"Желтая" зона по-новому. Как изменятся правила карантина уже завтра
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову