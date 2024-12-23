Honda і Nissan офіційно оголосили про злиття і назвали терміни
Японські автовиробники Nissan Motor і Honda Motor підписали меморандум про взаєморозуміння. Це необхідно для початку інтеграції бізнесу шляхом створення холдингової компанії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у спільній заяві автовиробників.
Зазначається, що Nissan і Honda планують за допомогою спільного передання акцій створити холдингову компанію, яка стане материнською для обох компаній.
Акції холдингу будуть випущені на Токійській біржі.
Також відомо, що укладення остаточної угоди про інтеграцію бізнесу заплановано на червень 2025 року, набрання чинності передачею акцій у серпні 2026 року.
Нагадаємо, екс-керівник Nissan Карлос Гон заявив, що влада Японії змусила компанію Honda рятувати Nissan від банкрутства. Через схожість брендів це об'єднання може не дати високого економічного ефекту.
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