Honda и Nissan официально объявили о слиянии и назвали сроки и сроки
Японские автопроизводители Nissan Motor и Honda Motor подписали меморандум о взаимопонимании. Это необходимо для начала интеграции бизнеса путем создания холдинговой компании.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в совместном заявлении автопроизводителей.
Отмечается, что Nissan и Honda планируют с помощью совместной передачи акций создать холдинговую компанию, которая станет материнской для обеих компаний.
Акции холдинга будут выпущены на Токийской бирже.
Также известно, что заключение окончательного соглашения об интеграции бизнеса запланировано на июнь 2025 года, вступление в силу передачи акций в августе 2026 года.
Напомним, экс-руководитель Nissan Карлос Гон заявил, что власти Японии заставили компанию Honda спасать Nissan от банкротства. Из-за схожести брендов это объединение может не дать высокого экономического эффекта.
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