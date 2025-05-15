UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Хомутинніка заявили, що йдуть у суд через інформаційну атаку

Фото: Віталій Хомутиннік (facebook.com/vitaliy.khomutynnik)
Автор: Юлія Бойко

За останні кілька місяців в ЗМІ вийшов ряд матеріалів щодо нібито ухилення від сплати податків, що мають маніпулятивний характер та демонструють ознаки замовних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу інвестиційного фонду Cascade Investment Fund Віталія Хомутинніка.

"Автори матеріалів в онлайн-медіа "Стопкор" та YouTube-каналі "СтопКор" активно вдаються до використання неправдивої та неперевіреної вибіркової інформації з перекручуванням фактів та елементами шантажу, а також безпідставних звинувачень у вигляді неіснуючих чи притягнутих кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків, відмивання коштів і фінансування сепаратизму", - йдеться в повідомленні.

Метою розміщення таких статей та відео у бізнесмена вважають бажання "завдати шкоди діловій репутації і дискредитації Віталія Хомутинніка з боку конкурентів".

"У зв'язку з чим підготовлено відповідне звернення до суду щодо захисту честі та ділової репутації підприємця", - додали в прес-службі.

Як відомо, раніше Cascade Investment Fund Хомутинніка володіла 6,59% акцій агрохолдингу "Кернел".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виталий Хомутынник