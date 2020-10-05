Хомчак: перемирие на Донбассе соблюдается более 70 дней

По состоянию на сегодня режим прекращения огня на Донбассе соблюдается всеми сторонами. Перемирие продолжается уже третий месяц.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает сайт президента.

Сообщается, что Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которого стороны в целом соблюдаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе вчера, 4 октября, боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня, но боевых потерь среди украинских воинов нет. В частности, в районе Авдеевки и Катериновки зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия, возле Водяного - из автоматического станкового гранатомета, а около Шумов - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Украинская сторона ответный огонь не открывает.

Отметим, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования Украины по Донбассу уже готов.

"Украинский план мирного урегулирования лежит на столе. У этого плана есть то, чего так хочет украинский народ…", - подчеркнул он.