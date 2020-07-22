Холодов заявил, что будет обжаловать в суде протокол НАПК

Фото: Андрей Холодов (РБК-Украина)

Нардеп называет действия НАПК "политическим давлением в интересах табачного картеля"

Народный депутат, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов считает, что НАПК составило против него административный протокол по жалобе НАБУ. Причиной он называет свою попытку узнать о ходе расследования "табачной поправки" к законопроекту 1049, в котором тот якобы фигурирует.

Об этом Холодов написал в своем Telegram-канале.

"НАПК составило против меня административный протокол по жалобе НАБУ. С правовой точки зрения вся эта история - это политическое давление. Давление на меня выгодно табачному картелю, так как я чуть ли не единственный народный депутат, который вслух говорит о том, как табачники выводят из Украины миллиарды и не платят налоги на прибыль", - пишет Холодов.

По его словам, осенью прошлого года он проголосовал за законопроект 1049, который был принят Радой, но заветирован президентом из-за поправки №8.

"Вето было наложено в рамках политического диалога с табачными компаниями. Я был против каких-либо договоренностей с табачными компаниями и время показало, что я был прав. Сейчас табачные компании давят на суды, Кабмин и президента с требованием позволить им и дальше не платить налоги в Украине и безнаказанно выводить миллиарды из страны. Ни в какой другой цивилизованной стране мира такого хамства они себе позволить не могут", - добавляет нардеп Холодов.

По его словам, после голосования за законопроект 1049, НАБУ якобы открыло уголовное производство против него, о чем он узнал из СМИ.

"Против меня якобы открыли уголовное производство из-за голосования. Я не был ни автором, ни соавтором законопроекта. Я не подавал к нему поправок. Я за него проголосовал", - написал он.

Холодов отмечает, за полгода его ни разу не приглашали в НАБУ для дачи показаний или пояснений.

"Я решил поинтересоваться, закончили ли они расследование по этому резонансному вопросу. Будет ли дело направлено в суд? Когда? Ко мне есть какие-то вопросы? Вместо ответа на свой вопрос я получал отписки. Сначала о том, что такого уголовного производства нет, потом - что я не имею права на получение информации о его расследовании", - пишет Холодов.

Нардеп утверждает, что именно после этого НАБУ написало на него жалобу в НАПК о том, что он пытается давить на НАБУ.

"НАПК составило против меня протокол об административном поступке и передало его в суд. Теперь я жду суда, буду требовать признать этот протокол ничтожным. Готов поспорить, что это производство НАБУ, по которому полгода нет никакого движения, активизируется сейчас, под обострение войны с табачным картелем. Будут на меня давить политически и шантажировать репутационными ударами. Но я совершенно уверен в своей правоте. Буду обороняться", - резюмирует Холодов.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции установило в действиях депутата фракции "Слуга народа" Андрея Холодова административное правонарушение, связанное с коррупцией, о чем был составлен и направлен в суд соответствующий протокол.

НАПК обвиняет Холодова в конфликте интересов нардепа, когда тот направлял запрос в НАБУ по этому делу.