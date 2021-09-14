Холодов манипулировал данными, обвинив магазины беспошлинной торговли в фиктивной продаже алкоголя, - Гранц

Заявление народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова о том, что в ряде магазинов беспошлинной торговли "процветает фиктивная торговля алкоголем", основано на ложных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью совладельца BF&GH Travel Retail Артура Гранца для Liga.net .

Суть обвинений Холодова: в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пересечения границы показатель продаж алкоголя в расчете на одного человека вырос в разы, и составляет десятки литров на человека. Это фиктивные продажи. В реальности товар якобы идет на "черный" рынок. Однако подобные утверждения не соотносятся с реальными данными, говорит Гранц.

"Даже неправильные данные поданы манипулятивно. Из графика следует, что в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области в феврале 2020-го границу пересекли 596 272 человека, а в январе - 65 786. При этом колонка "февраль" на графике Холодова визуально меньше "января", хотя превосходит ее почти на порядок, в 10 раз", - отметил предприниматель.

Данные нардепа также расходятся со статистикой Государственной пограничной службы, аргументирует он.

"В апреле 2020 года, по информации из графиков господина Холодова, пассажиропоток в пункте пропуска "Порубное" составил 245 человек, каждый из которых по его расчетам купил 30 литров алкоголя. Но по данным Госпогранслужбы - в апреле 2020-го через "Порубное" прошло 3 900 человек. Схожие "ошибки" и в других месяцах: в мае - 485 вместо 4 900, в июне - 972 вместо 6 600 и так далее", - приводит данные Гранц.

Кроме того, в тексте Холодов манипулирует также цифрами продажи алкоголя на одного покупателя и показателями продажи алкоголя на одного выезжающего гражданина.

"Как видно, рост есть. Но "сенсационный" показатель в 30 литров на каждого покупателя многократно завышен. А "ковидное" увеличение продажи алкоголя объясняется естественными причинами", - заметил Гранц.

Так, особенностью работы пропускных пунктов в период карантина было то, что чаще всего путешествующие группы людей отправляли в магазин только одного из них, который и должен был купить алкоголь «на всех».

"Политики в Украине привыкли не отвечать за свои слова, безнаказанно манипулируют цифрами и фактами, но, если мы хотим жить в правовом государстве с развитой рыночной экономикой, то эту традицию пора менять", - констатировал Гранц.