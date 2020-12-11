Холодов: за год табачный рынок не выполнил условий меморандума, требуется участие президента

Год назад - 12 декабря 2019 года - Министерство экономического развития и торговли подписало Меморандум с производителями сигарет, в котором были достигнуты договоренности о ликвидации монополии на оптовом рынке табачных изделий. Спустя год условия меморандума не выполнены, табачный рынок не сдержал слова, которое давал президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", замглавы налогового комитета Андрей Холодов в Telegram-канале.

"К сожалению, условия меморандума, подписанного год назад между Министерством экономики и табачным рынком, не выполнены. Получилось так, что президент Зеленский по итогам переговоров с картелем и монополией выполнил свою часть договоренностей, а они - не выполнили", - сказал Холодов.

Прошел год, и де-факто монополия на табачном рынке сохранена, государство проиграло монополии по всем фронтам, отмечает нардеп.

"Более того, Кабмин принял незаконное решение по созданию единого оператора на рынке табачных изделий, которое оспорили в суде 46 народных депутатов. Фактически это решение могло привести к легализации монополии. Оно противоречит всем договоренностям президента Зеленского с табачным рынком. Я так понимаю, что пока президент снова лично не вмешается - никаких изменений на табачном рынке не будет. К сожалению, чиновников в Украине только пинками можно заставить что-то делать. Президент занят, и пока он занят они мутят какие-то свои коррупционные схемы", - добавил Холодов.

Он также добавил, что "генератором идей" по легализации монополии на табачном рынке через решение Кабмина является СБУ, хотя президент ранее заявлял о том, что СБУ не должна заниматься экономикой.

"Год назад президент говорил, что СБУ будет лишена полномочий в сфере экономики, но мы сейчас наблюдаем обратную ситуацию. СБУ не просто участвует в табачном рынке, она его в каком-то смысле формирует. Например, СБУ, насколько мне известно, ведет какие-то расследование против конкурентов "Тедиса", которые не имеют особого веса на рынке, но к самому "Тедису" - монополисту - у СБУ вопросов нет. Так что это политический процесс",- добавил он.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет опубликовал результаты расследования, которые свидетельствуют о то, что производители сигарет Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco и оптовый дистрибьютор-монополист компания "Тедис-Украина" состоят в картельном сговоре и оштрафовал фигурантов на 6,5 млрд грн.

После этого президент Владимир Зеленский в ноябре 2019 года провел встречу с производителями сигарет и договорился с ними ликвидации монополии. Соответствующий меморандум с Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco был подписан ровно год назад - 12 декабря 2019 года.

Ранее программа "Схемы" сообщала, что владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман встречается с вице-премьером Олегом Уруским, проводит встречи в Кабмине и Министерстве внутренних дел, а также в Офисе президента.