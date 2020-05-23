Холодні дощі у східній частині і сухо у західній: прогноз погоди на сьогодні

Фото: люди з парасольками (РБК-Україна)

Втім, вночі сьогодні заморозки не очікуються

Погода в Україні 23 травня: дощі лишаються у східних та центральних областях, а температура повітря коливається +12+18, а вночі +3+6. Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сухо, температура повітря вдень складе +12+18, а вночі +3+5. На півночі країни вдень дощ і +11+14, а вночі +4+6. У східних та центральних областях теж дощ, вдень буде +12+15, а вночі +3+6. На півдні країни температура повітря вдень складе 15+17, а вночі +4+8. Буде сухо.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні знову йде дощ. Вдень буде +12+14, а вночі +4+6.

Нагадаємо, погода в Україні різко зміниться вже наступного тижня, коли в країну, нарешті прийде довгоочікуване потепління. Дощі 23 травня очікуються в Центрі, на Півночі (місцями), у південній частині та в Харківській області.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що синоптики попереджають про нічні заморозки в Україні. Очікується, що у деяких областях місцями і в повітрі заморозки будуть становити показники температури від 0 до 3 градусів

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Автор: Анастасия Рокитна