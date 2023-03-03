UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Холодноярівці" показали, як працюють по окупантах з французького міномета у Бахмуті

Фото: "Холодноярівці" показали фото з Бахмута (facebook.com AFUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 березня, "Холодноярівці" у Бахмуті показали, як працюють по окупантах з міномета французького виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні Сили України.

"Бійці 93-ї бригади Холодний Яр б'ють по російським окупаційним військам", - повідомили в ЗСУ.

Фото: "Холодноярівці" показали фото з Бахмута (facebook.com AFUkraine)

Вони також розповіли, що для атаки "Холодноярівці" використовують міномети MO-120-RT французького виробництва.

Місто Бахмут на Донеччині вже кілька тижнів є епіцентром воєнних дій. Про те, що відбувається на цьому напрямі можете дізнатись - в матеріалі РБК-Україна.

Раніше боєць 93 ОМБр "Холодний Яр" також розповів про ситуацію в Бахмуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти України