Холоднокровный блок-шот звезды "Лейкерс" спас от поражения в овертайме: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец покорил эпизодом под занавес первого овертайма против "Милуоки". За считанные секунды до сирены, когда счет равнялся (117:117), он в роскошном стиле заблокировал двухочковую попытку Лилларда.

В конце концов "Лос-Анджелес" сумел дожать "Бакс" во втором овертайме (128:124). Благодаря победе "Лейкерс" закрепились на 9-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Милуоки" остался на второй строчке на Востоке.

Сам Дэвис стал самым результативным на паркете. Он набрал 34 очка, сделал 23 подбора и отдал 2 передачи. На площадке центровой провел почти 52 минуты, что стало его персональным рекордом на уровне ассоциации.

Кто такой Энтони Дэвис

Уроженец Чикаго (штат Иллинойс), на студенческом уровне защищал цвета "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Нью-Орлеаном" под первым номером драфта НБА-2012.

В составе команды провел 7 сезонов. Перед кампанией 2019/20 перебрался в ряды "Лейкерс" и с первой попытки завоевал чемпионский титул. Девятикратный участник Матчей всех звезд (2014-2021, 2024), победитель NBA In-Season Tournament-2023.

За характерные брови получил ожидаемое прозвище Brow ("Бровь"). В 2012 году зарегистрировал торговую марку на свою монобровь под слоганами "Бойтесь бровей" и "Поднимите брови".