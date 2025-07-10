Холодний фронт насувається: якою буде погода в Україні в найближчі дні

Сьогодні сильна спека протримається на сході, півдні та в центрі. Очікується від +33 до +39 градусів. На Житомирщині від +25 до +27 градусів, на Чернігівщині +32 градусів, на Київщині до +33 градусів, на Сумщині +35 градусів.

У центрі також температурна строкатість: від +25 градусів на Вінниччині до +37 градусів на Дніпропетровщині. А ось в західних областях буде до +19 градусів.



"Дощі, грози, сильні зливи - це 10-го липня припаде на західну частину та Вінниччину, ввечері дощі можуть дійти до Житомирщини та Київщини. На решті території України буде сухо та сонячно", - пише Діденко.

А ось вже 11-го липня очікується зниження температури повітря. Зокрема, у Києві в п'ятницю прогнозується від +23 до +25 градусів.