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Холодницкий прогнозирует начало работы антикоррупционного суда в декабре-январе

НовостиПолитика    11.06.2018 - 11:12
Фото: Назар Холодницкий (УНИАН)
Фото: Назар Холодницкий (УНИАН)

По словам Холодницкого, создание антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прогнозирует начало работы антикоррупционного суда в декабре 2018 года - январе 2019 года. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - заявил он. 

По словам Холодницкого, создание антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы.

"Теперь уже надо ждать результата. Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей, и пусть они выносят приговоры. Мы готовы, более 100 дел уже в разных судах. Я надеюсь (это я вижу по развитию работы), что это еще не конец и количество дел будет только увеличиваться", - сказал Холодницкий.

Напомним, 7 июня Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда, 9 июня глава ВРУ Андрей Парубий подписал данный закон.

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Теги публикации: Назар Холодницкий, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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