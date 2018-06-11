Холодницький прогнозує початок роботи антикорупційного суду в грудні-січні

За словами Холодницкого, створення антикорупційного суду замикає процес антикорупційної реформи

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький прогнозує початок роботи антикорупційного суду в грудні 2018 року - січні 2019 року. Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"При найкращих розкладах, при кращому сприянні цей суд почне перші справи слухати в грудні цього року - січні наступного року", - заявив він.

За словами Холодницкого, створення антикорупційного суду замикає процес антикорупційної реформи.

"Тепер вже треба чекати результату. Просто треба почекати, щоб цей суд почав виносити вироки, і треба дати можливість цьому суду бути створеним, набрати суддів, і нехай вони виносять вироки. Ми готові, більше 100 справ у різних судах. Я сподіваюся (це я бачу по розвитку роботи), що це ще не кінець і кількість справ буде тільки збільшуватися", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, 7 червня Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду, 9 червня голова ВРУ Андрій Парубій підписав цей закон.