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Холодницький прогнозує початок роботи антикорупційного суду в грудні-січні

НовиниПолітика    11.06.2018 - 11:12
Фото: Назар Холодницький (УНІАН)
Фото: Назар Холодницький (УНІАН)

За словами Холодницкого, створення антикорупційного суду замикає процес антикорупційної реформи

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький прогнозує початок роботи антикорупційного суду в грудні 2018 року - січні 2019 року. Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"При найкращих розкладах, при кращому сприянні цей суд почне перші справи слухати в грудні цього року - січні наступного року", - заявив він.

За словами Холодницкого, створення антикорупційного суду замикає процес антикорупційної реформи.

"Тепер вже треба чекати результату. Просто треба почекати, щоб цей суд почав виносити вироки, і треба дати можливість цьому суду бути створеним, набрати суддів, і нехай вони виносять вироки. Ми готові, більше 100 справ у різних судах. Я сподіваюся (це я бачу по розвитку роботи), що це ще не кінець і кількість справ буде тільки збільшуватися", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, 7 червня Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду, 9 червня голова ВРУ Андрій Парубій підписав цей закон.

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Теги публікації: Назар Холодницкий, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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