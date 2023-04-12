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Холодніше і з дощами. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 квітня, повсюдно в Україні температура повітря помітно знизиться. Цьому сприятимуть можливі дощі, хоча найтепліше буде на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Часом дощі (у більшості західних областей вночі без істотних опадів).

Туман та вітер

У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер східний (у західних областях - північний), 7-12 м/с.

Температура повітря

вдень 8-13°, у південних областях та на Закарпатті до 16°; у Карпатах вдень 2-7° тепла.

Раніше синоптик розповіла про погоду на Великдень в Україні.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

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