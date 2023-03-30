Холодна погода потриває, але антициклон вижене опади. Якою погода буде сьогодні
Сьогодні, 30 березня, завдяки антициклону Liliosa опадів в Україні не передбачається, хоча холодна погода ще триватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"В більшості областей України опадів не очікується. Лише залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг у східних областях України. А ось холодна погода в Україні потриває", - розповіла вона.
За словами синоптика, протягом дня потепліє до +4...+10 градусів, у західних областях до +7...+12 градусів.
"Найхолодніше буде в східній частині України, вдень +1+4 градуси", - зазначила Діденко, додавши, що вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Погода в Києві
У Києві сьогодні буде ще холодно, проте сонячно.
"Без опадів, вдень +4...+7 градусів. Вранці, ввечері може бути слизько, обережно!" - попередила синоптик.
Як повідомлялося, погода на Великдень, який українці в цьому році святкують 16 квітня, може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання і навіть нічні заморозки.
Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.