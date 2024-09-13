Холодильники Candy: традиції, що розвиваються разом з вами

Наші уявлення про комфортний дім та техніку у ньому постійно змінюються. Ми завжди прагнемо нового, і бренд Candy відповідає цим уявленням та очікуванням. Не забуваючи про особливий підхід до життя, добробуту та відповідальності за свою справу, компанія гармонійно виходить на наступну сходинку своїх досягнень та брендингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Історія компанії починається з пральних машин, подальшим розширенням асортименту до всієї лінійки побутової техніки з різними функціями та особливостями. Candy - італійський бренд з 80-річною історією, який постійно пропонує нові продукти користувачам, і зараз це оновлена лінійка Candy Fresco.

Сьогодні компанія відкриває ще одну сторінку з пристроями дистанційного керування та новими технологіями, щоб надати користувачам новий досвід зручності. Поєднуючи надбання минулих поколінь, особливий дизайн та надійність, фірма переходить в еру Candy Smartness, яка відповідає на всі виклики стрімкого життя з його швидким ритмом. Повне відображення цієї гармонійної всебічності та змін можна побачити у новий серії холодильників від бренду.

Серія Fresco 300 — холодильники, що змінюють уявлення про комфорт

Сучасна техніка має бути не лише зручною або місткою, але й технологічною, вбудованою у сучасний ритм життя. Холодильники від Candy з нової серії Fresco 300 саме такі: придумані та спроєктовані як відповідь на нові виклики, вони ще довше зберігають продукти свіжими завдяки новим технологіям та функціям. Однак технологічність — не єдина їхня перевага.

Дизайн та ергономіка — додатковий простір для усіх ваших ідей

Одна з особливостей нової серії - унікальний стиль, що поєднує італійський, унікальний характер та сучасні уявлення про естетику, що нерозривно пов’язана зі зручністю. Кожна риса цього елегантного мінімалізму з чіткими лініями та вивіреною геометрією направлена на зручність користувача. Цьому допомагають:

матеріал фасаду Crystal clear, який ще довше залишається чистим від відбитків пальців та вражає своє матовою поверхнею;

комфортна інтегрована ручка, що ідеально підходить до дизайну кухні та кухонної стільниці;

можливість перевішувати двері, щоб не обмежувати себе у виборі місця для установки техніки.

Але найголовніше, що мають холодильники у серії Fresco 300 — це додаткові простір та об’єм. Представлені моделі висотою 205 та 185 см, шириною корпуса 60 см. Це дає змогу зберігати ще більше продуктів, а завдяки збільшеним ящикам морозильної камери — заморожувати вдосталь запасів. Також можна вибирати один з трьох кольорів, який найкраще підійде до вашого інтер’єру: сірий (металік), чорний та білий.

Особливості та технології, що спрощують життя

Холодильники серії Fresco 300 мають двоє дверцят, великий об’єм для зберігання з можливістью регулювати полички та елегантний стиль. Але також вони виділяються наступними характеристиками:

Технологія No Frost, яка є у всіх моделях серії. Вона попереджає утворення інею та дозволяє забути про ручне розморожування.

Зона свіжості. В ній можна регулювати температуру за вашими потребами, наприклад, 0° більше підходить для свіжого м’яса, риби. Також її взагалі можна вимкнути та просто використовувати, як ще один ящик для зберігання.

Зона адаптивної вологості у моделях з висотою 2 метри. Холодильник автоматично підтримує потрібний рівень вологості завдяки рослинній мембрані Natura Fiber. Це дозволяє ще довше зберігати продукти свіжими, без завітрювання.

Технологія Circle Fresh, для довшого збереження соковитості та свіжості продуктів. Вона працює завдяки циркулюючим боковим потокам повітря, щоб ви могли насолоджуватися насиченим смаком інгредієнтів у ваших стравах.

Фірмовий застосунок hOn дає доступ до порад з найефективнішого використання холодильника.

Також інноваційні холодильники Candy достатньо енергоефективні попри свої розміри та технологічність. Девайси належать до класу А++. Що це означає для користувача? Зменшене споживання електроенергії на значний відсоток у порівнянні з іншими класами, а значить, менші рахунки за електрику та зменшений негативний вплив на довкілля.

Інноваційні зміни — це відповідь відповідального бренду на потреби користувачів та сучасний ритм життя. Холодильники Candy доводять, що вони гармонійно вписуються у нову концепцію зручності та технологічності. Ви також можете у цьому впевнитися, шукайте нові моделі на сайтах українських рітейлерів.