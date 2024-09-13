Холодильники Candy: традиции, развивающиеся вместе с вами

Наши представления о комфортном доме и технике постоянно меняются. Мы всегда стремимся к новому, и бренд Candy отвечает этим представлениям и ожиданиям. Не забывая об особом подходе к жизни, благополучию и ответственности за свое дело, компания гармонично выходит на следующую строчку своих достижений и брендинга.

История компании начинается со стиральных машин, дальнейшим расширением ассортимента всей линейки бытовой техники с различными функциями и особенностями. Candy — итальянский бренд с 80-летней историей, постоянно предлагающий новые продукты пользователям, и сейчас это обновленная линейка Candy Fresco.

Сегодня компания открывает еще одну страницу с устройствами ДУ и новыми технологиями, чтобы предоставить пользователям новый опыт удобства. Сочетая достояние прошлых поколений, особый дизайн и надежность, фирма переходит в эру Candy Smartness, отвечающую на все вызовы стремительной жизни с ее быстрым ритмом. Полное отображение этой гармоничной всесторонности и изменений можно увидеть в новой серии холодильников от бренда.

Серия Fresco 300 – холодильники, меняющие представление о комфорте

Современная техника должна быть не только удобной или вместительной, но и технологичной, встроенной в современный ритм жизни. Холодильники от Candy из новой серии Fresco 300 именно такие: придуманные и спроектированные в ответ на новые вызовы, они еще дольше сохраняют продукты свежими благодаря новым технологиям и функциям. Однако технологичность – не единственное их преимущество.

Дизайн и эргономика – дополнительное пространство для всех ваших идей

Одна из особенностей новой серии – уникальный стиль, сочетающий итальянский, уникальный характер и современные представления об эстетике, неразрывно связанной с удобством. Каждая особенность этого элегантного минимализма с четкими линиями и выверенной геометрией направлена на удобство пользователя. Этому помогают:

материал фасада Crystal clear, который дольше остается чистым от отпечатков пальцев и поражает свое матовой поверхностью;

комфортная интегрированная ручка, идеально подходящая к дизайну кухни и кухонной столешницы;

возможность перевешивать двери, чтобы не ограничивать себя в выборе места установки техники.

Но самое главное, что имеют холодильники в серии Fresco 300 — это дополнительные пространство и объем. Представленные модели высотой 205 и 185 см, шириной корпуса 60 см. Это позволяет хранить еще больше продуктов, а благодаря увеличенным ящикам морозильной камеры замораживать достаточно запасов. Также можно выбирать один из трех цветов, который лучше всего подойдет к вашему интерьеру: серый (металлик), черный и белый.

Особенности и технологии, упрощающие жизнь

Холодильники серии Fresco 300 имеют две дверцы, большой объем для хранения с возможностью регулировать полочки и элегантный стиль. Но также они выделяются следующими характеристиками:

Технология No Frost есть во всех моделях серии. Она предупреждает образование инея и позволяет забыть о ручной разморозке.

Зона свежести. В ней можно регулировать температуру по вашим потребностям, например 0° больше подходит для свежего мяса, рыбы. Также ее можно отключить и просто использовать, как еще один ящик для хранения.

Зона адаптивной влажности в моделях с высотой 2 метра. Холодильник автоматически поддерживает необходимый уровень влажности благодаря растительной мембране Natura Fiber. Это позволяет еще дольше хранить продукты свежими, без заветривания.

Технология Circle Fresh, для более длительного сохранения сочности и свежести продуктов. Она работает благодаря циркулирующим боковым потокам воздуха, чтобы вы могли наслаждаться насыщенным вкусом ингредиентов в ваших блюдах.

Фирменное приложение hOn дает доступ к советам по эффективному использованию холодильника.

Также инновационные холодильники Candy достаточно энергоэффективны, несмотря на свои размеры и технологичность. Аксессуары относятся к классу А++. Что это значит для пользователя? Уменьшено потребление электроэнергии на значительный процент по сравнению с другими классами, а значит, меньшие счета за электричество и уменьшено негативное влияние на окружающую среду.

Инновационные изменения — ответ ответственного бренда на потребности пользователей и современный ритм жизни. Холодильники Candy доказывают, что они гармонично вписываются в новую концепцию удобства и технологичности. Вы можете в этом убедиться, ищите новые модели на сайтах украинских ритейлеров.