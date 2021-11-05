Холдинг Alphabet будет искать новые лекарства с помощью искусственного интеллекта

Американский холдинг Alphabet объявил об основании новой компании, которая будет использовать технологии искусственного интеллекта для открытия новых лекарств. Компания, под названием Isomorphic Laboratories, будет использовать наработки "дочки" холдинга DeepMind, которая разработала алгоритм, способный вычислить структуру белка за несколько часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Isomorphic Labs.
Основатель и руководитель Isomorphic Labs Демис Хассабис заявил, что целью компании является переосмысление всего процесса открытия лекарственных средств.
"Я рад объявить о создании новой компании Alphabet - Isomorphic Labs, коммерческого предприятия, целью которого является переосмысление всего процесса открытия лекарств с нуля с использованием подхода, ориентированного на ИИ и в конечном итоге моделирование и понимание некоторых фундаментальных механизмов жизни", - заявил он.