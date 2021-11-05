UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Холдинг Alphabet будет искать новые лекарства с помощью искусственного интеллекта

Автор: Валерия Полищук

Американский холдинг Alphabet объявил об основании новой компании, которая будет использовать технологии искусственного интеллекта для открытия новых лекарств. Компания, под названием Isomorphic Laboratories, будет использовать наработки "дочки" холдинга DeepMind, которая разработала алгоритм, способный вычислить структуру белка за несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Isomorphic Labs.

Основатель и руководитель Isomorphic Labs Демис Хассабис заявил, что целью компании является переосмысление всего процесса открытия лекарственных средств.

"Я рад объявить о создании новой компании Alphabet - Isomorphic Labs, коммерческого предприятия, целью которого является переосмысление всего процесса открытия лекарств с нуля с использованием подхода, ориентированного на ИИ и в конечном итоге моделирование и понимание некоторых фундаментальных механизмов жизни", - заявил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
AlphabetИскусственный интеллект