Холанд переписав історію Ліги чемпіонів і "Манчестер Сіті": екс-форвард "Шахтаря" поруч

Справжній монстр штрафного майданчика перетворив матч-відповідь 1/8 головного єврокубка на сольний виступ. Норвежець тричі забив до перерви та ще двічі відзначився в другій половині. Хтозна, що було б далі, якби Пеп Гвардіола не замінив Холанда всього на 63-й хвилині...

Отже, бомбардир "містян" перетнув межу 30 м'ячів у Лізі чемпіонів найшвидше в історії. Для підкорення цієї вершини скандинав витратив усього 25 матчів. Окрім того, він ще й наймолодший виконавець із 30+ голами в турнірі. У день поєдинку з "Лейпцигом" Холанду було всього 22 роки 236 днів.

У сезоні 2022/23 норвезький форвард оформив 5 хет-триків у футболці "Манчестер Сіті" в усіх турнірах. Це мінімум на три більше, ніж у будь-кого іншого в топ-5 європейських ліг. А ще Холанд став першим після Харрі Кейна зразка 2016/17 представником АПЛ із п'ятьма хет-триками впродовж кампанії.

Молодий норвежець став третім голеадором в історії Ліги чемпіонів, який забив 5 м'ячів за один матч. До Холанда це досягнення підкорилося Ліонелю Мессі в складі "Барселони" (2011/12) та нападнику донецького "Шахтаря" Луїсу Адріано (2014/15). Постраждали від них "Байєр" і БАТЕ відповідно.

Водночас скандинавський бомбардир став рекордсменом "Ман Сіті" за кількістю голів за один розіграш Ліги чемпіонів. В активі Холанда наразі 10 м'ячів. Досі це досягнення належало Ріяду Марезу. Алжирець у попередньому сезоні оформив 7 голів.

А ще за два місяці до кінця сезону 22-річний норвежець примудрився побити рекорд за голами в складі "містян" упродовж однієї кампанії. Холанд у всіх турнірах у сезоні 2022/23 оформив 39 м'ячів. Це досягнення, вочевидь, ще оновлюватиметься. На "Сіті" чекають ще мінімум 2 поєдинки ЛЧ і один у Кубку Англії, а також 11 матчів АПЛ.

Загалом за забитими м'ячами та результативними передачами (43) Ерлінг Холанд пішов у відрив від усіх конкурентів у топ-5 ліг Європи. Мессі та Мбаппе, які виступають у значно слабшій Лізі 1 та вже вилетіли з Ліги чемпіонів, набрали 34 та 32 пункти відповідно. Здається, букмекерам пора переглянути коефіцієнти на володаря "Золотого м'яча-2023"...