Холанд дублем засмутив команду рідного міста: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Лідс" – "Манчестер Сіті" – 1:3

Голи: Стрейк, 73 – Родрі, 45+1, Холанд, 51, 64

Територіальна перевага "містян" упродож стартових 45 хвилин не матеріалізувалася в голи. Лише в доданий арбітром час гості зуміли відкрити рахунок. Це Родрі опинився на добиванні після удару Мареза та низом відправив м'яч у сітку.

Після перерви до справи взявся Холанд. Разом із Грілішем забивний норвежець організував два голи. Спочатку англійський хавбек зіграв у відборі, втік на побачення з Мельє та відпасував форварду ліворуч на порожні ворота – 0:2. А потім Холанд пробив у дотик із меж карної зони після стінки з партнером.

Для бомбардира "Ман Сіті" матч на "Елланд Роуд" став особливим. Він народився та зростав у Лідсі до трьох років, коли його батько захищав кольори "павичів" і тих же "містян". Холанд-молодший тепер забив 20 м'ячів у Прем'єр-лізі всього за 14 матчів.

На 73-й хвилині "Лідс" зумів розмочити рахунок. Допоміг стандарт – Грінвуд подав кутовий, а Стрейк вистрибнув вище за всіх і головою пробив Едерсона. Не встежили за оборонцем господарів Аканджі та Холанд.

Тим не менше, "Манчестер Сіті" впевнено довів матч до перемоги та продовжив переслідування "Арсенала" нагорі турнірної таблиці АПЛ. "Каноніри" набрали 40 очок, а "містяни" відстають на п'ять пунктів. 31 грудня команда Хосепа Гвардіоли зустрінеться з "Евертоном".