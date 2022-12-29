Холанд дублем огорчил команду родного города: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 17-й тур

"Лидс" – "Манчестер Сити" – 1:3

Голы: Стрейк, 73 – Родри, 45+1, Холанд, 51, 64

Территориальное преимущество "горожан" в течение стартовых 45 минут не материализовалось в голы. Лишь в добавленное арбитром время гости сумели открыть счет. Это Родри оказался на добивании после удара Мареза и отправил мяч в сетку.

После перерыва за дело взялся Холанд. Вместе с Грилишем забивной норвежец организовал два гола. Сначала английский хавбек сыграл в отборе, убежал на свидание с Мелье и отпасовал форварду налево на пустые ворота – 0:2. А затем Холанд пробил в касание из границ штрафной зоны после стенки с партнером.

Для бомбардира "Ман Сити" матч на "Элланд Роуд" стал особенным. Он родился и рос в Лидсе до трех лет, когда его отец защищал цвета "павлинов" и тех же "горожан". Холанд-младший теперь забил 20 мячей в Премьер-лиге всего за 14 матчей.

На 73-й минуте "Лидс" сумел размочить счет. Помог стандарт – Гринвуд подал угловой, а Стрейк выпрыгнул выше всех и головой пробил Эдерсона. Не уследили за защитником хозяев Аканджи и Холанд.

Тем не менее, "Манчестер Сити" уверенно довел матч до победы и продолжил преследование "Арсенала" наверху турнирной таблицы АПЛ. "Канониры" набрали 40 очков, а "горожане" отстают на пять пунктов. 31 декабря команда Хосепа Гвардиолы встретится с "Эвертоном".