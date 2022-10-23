Хокейний "Дніпро" завдав першої поразки "Кременчуку", "Сокіл" тріумфував у дербі Києва

Чемпіонат України, регулярна першість

"Харківські Берсерки" – "Легіон" – 3:6 (2:0, 1:1, 0:5)

Шайби: Абаджян, 06:05, 24:14, Матвієнко, 11:11 – Ромащенко, 20:31, 58:40, Луговий, 40:55, Пойманов, 42:17, Дурдиєв, 52:45, Кривоножкін, 54:11

"Київ" – "Сокіл" – 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Шайби: Бабинець, 03:19, Чердак, 03:24, 37:15, Німенко, 05:10, 46:13, Благий, 20:18, Вал. Алексюк, 43:21

"Кременчук" – "Дніпро" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайби: С. Тимченко, 13:16, Лялька, 59:50 – Олійник, 08:22, Попережай, 36:42, Дворник, 58:24

У першому матчі дня "Легіон" здобув несподівану вольову перемогу. До 40-ї хвилини "Берсерки" впевнено вели в рахунку завдяки дублю Абаджяна та шайбі Матвієнка. Калушани на старті 3-го періоду закинули в меншості – Луговий реалізував вихід 1 в 0. А згодом Пойманов перед воротами підправив кидок від блакитної лінії.

Коли рахунок став рівним, то на льоду "залишилася" одна команда. "Легіон" не просто дотиснув харків'ян, а просто зім'яв оборону "Берсерків". Прикарпатці закинули ще три шайби впродовж шести хвилин. Голами відзначилися Дурдиєв, Кривоножкін і Ромащенко.

Жодної інтриги натомість не було в Києві. "Сокіл" зняв усі запитання щодо переможці дербі за стартові п'ять із хвостиком хвилин. Голкіпер "Києва" пропустив три шайби від Бабинця, Чердака та Німенка.

Ще по два голи "соколята" оформили в другому та третьому періодах. Спершу відзначився Благий, а потім дублі оформили Чердак і Німенко. Між ними встиг опинитися в обіймах партнерів і Валентин Алексюк.

Нарешті центральний матч дня подарував сенсацію. "Кременчук" опинився у ролі того, хто наздоганяє, вже на 9-й хвилині після шайби Олійника. Щоправда, лідер першості швидко відновив паритет зусиллями Тимченка.

Однак, "Дніпро" шокував вітчизняного гранда ще двома шайбами – по одній на другий і третій періоди. До свого активу голи записали Попережай і Дворник. Господарі майданчика зуміли скоротити відрив до мінімуму зусиллями Ляльки, та до фінальної сирени залишалося всього 10 секунд...

Тепер "Кременчук" і "Дніпро" ділять лідерство в чемпіонаті України, маючи в активі по 15 очок. На три пункти менше набрав "Сокіл", але вже завтра кияни можуть зрівнятися з ними в разі перемоги в перенесеному матчі з "Києвом".