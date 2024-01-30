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Хокейна збірна України оприлюднила фінальну заявку на відбір до Олімпіади-2026

Київ, Вівторок 30 січня 2024 11:26
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Хокейна збірна України оприлюднила фінальну заявку на відбір до Олімпіади-2026 Фото: "Синьо-жовті" поїдуть змагатися до Польщі (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі з Дмитром Христичем визначився з остаточним переліком виконавців для виступів у кваліфікації перед зимовими Олімпійськими іграми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Керманич "синьо-жовтих" відсіяв 11 хокеїстів. До фінального списку потрапили 26 виконавців із чемпіонату України та іноземних першостей.

Базовим клубом збірної став київський "Сокіл". Чемпіон України представлений у національній команді п'ятьма хокеїстами. Херсонський "Дніпро" відрядить до лав "синьо-жовтих" трьох виконавців, "Кременчук" – двох, а столичні "Кепіталз" – одного. Також до заявки потрапили 14 легіонерів.

Тренувальний збір національної команди розпочнеться 3 лютого. У рамках підготовки до кваліфікаційного турніру збірна України проведе спаринг проти Республіки Корея (6 лютого). Старт олімпійського турніру запланований на 8 лютого в польському Сосновці.

Склад збірної України на кваліфікацію до Олімпіійських ігор-2026:

Воротарі: Дьяченко, Захарченко, Писаренко

Захисники: Сисак, Пангелов-Юлдашев, Ратушний, Андрейків, Мережко, Матусевич, Гребеник, Чолач

Нападники: Пересунько, Трахт, Бородай, Захаров, Мазур, Чердак, Денискін, Фадєєв, Ворона, Морозов, Сидоренко, Панченко, Лялька, Коренчук, Купріянов

"Синьо-жовті" потрапили до групи J. Компанію підопічним Христича там відразу склали збірні Польщі та Республіки Корея. Останній учасник квартету – Естонія – визначився за підсумками одноколового турніру.

Лише переможець групи проб'ється в наступний раунд відбору. У серпні-вересні цьогоріч найкраща команда квартету J позмагається за одну путівку на Ігри-2026 зі збірними Данії, Норвегії та Словенії.

Хокейна збірна України та Олімпійські ігри

Дебют у кваліфікації "синьо-жовтих" припав на відбір до Олімпіади-1998. Тоді "синьо-жовті" виграли регіональну групу відбору, але вилетіли у фінальній пульці. Українці фінішували останніми в групі з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.

Натомість успішною стала кваліфікація до Ігор-2002 у Солт-Лейк-Сіті. Українські хокеїсти вибороли путівку на зимову Олімпіаду разом із німцями та білорусами. У фінальному турнірі збірна України лише за додатковими показниками поступилася першою сходинкою у групі Білорусі та посіла 10-те місце на Іграх.

З тих пір українська команда на Олімпіадах не грала. Перед XXIV Іграми в Пекіні "синьо-жовті" вибули в 3-му попередньому кваліфікаційному раунді, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах.

До слова, напередодні фігуристка Валієва отримала бан на 4 роки за допінг перед Олімпіадою-2022.

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