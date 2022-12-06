Хокейна збірна України оголосила склад на грудневі збори: хто потрапив у список

Федерація хокею України оприлюднила перелік виконавців, які в складі національної команди готуватимуться до Єврочеленджу в Марселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Вадимом Шахрайчуком запросив на навчально-тренувальні збори 29 хокеїстів із чемпіонату України та близького зарубіжжя. Старт підготовки призначений на 7 грудня.

За п'ять днів зборів керманич відбере тих, хто поїде на Єврочелендж. До них 13 грудня в Кракові приєднається решта легіонерів. Звідти національна команда полетить до Франції. До списку викликаних у збірну потрапили четверо потенційних дебютантів – нападник "Сокола" Василь-Юрій Качан, а також трійка з херсонського "Дніпра" (Дмитро Попережай, Данило Тищенко і Микита Лесников).

Не допоможуть збірній молоді виконавці, які поїдуть на чемпіонат світу U-20 під керівництвом Олександра Бобкіна. Турнір відбудеться у польському Битомі 11-17 грудня. Суперниками "синьо-жовтих" там стануть Італія, Польща, Естонія, Корея і Японія.

Натомість перша команда проведе три матчі в грудні. Матч проти збірної Франції буде товариським (14 грудня), а проти тих же французів і Польщі українська збірна зіграє в рамках Єврочеленджу (15 і 16 грудня відповідно).

Склад збірної України на тренувальних зборах:

Воротарі: Захарченко, Дьяченко, Кучер

Захисники: Матусевич, Варава, Ігнатенко, Гребеник, Ратушний, Григор'єв, Пангелов-Юлдашев, Андрейків, Александров

Нападники: Мазур, Качан, Лялька, Кривошапкін, Сеник, Бородай, Целогородцев, Попережай, Тищенко, Лесников, Коренчук, Німенко, Пересунько, Ворона, Ружніков, Панченко, Гуфт-Соколов