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Хокейна збірна України переграла Угорщину в матчі за третє місце Меморіалу Шаркозі

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Будапешт, Понеділок 14 листопада 2022 09:26
Хокейна збірна України переграла Угорщину в матчі за третє місце Меморіалу Шаркозі Фото: "Синьо-жовті" виявилися сильнішими за збірну Угорщини (fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Турнір пам'яті Тамаша Шаркозі в Будапешті збірна України завершила завоюванням третього загальнокомандного місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Меморіал Шаркозі-2022, матч за 3-тє місце

Угорщина – Україна – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайби: Шарпаткі, 52:48 – Трахт, 04:21, Кривошапкін, 13:24

"Синьо-жовті" у втішному фіналі здолали господарів турніру. Повела в рахунку команда Вадима Шахрайчука вже на 5-й хвилині завдяки комбінації за участі Пересунька, Мережка та Трахта. Останній і оформив шайбу – першу в лавах збірної.

У середині першого періоду українці подвоїли перевагу в контратаці. На власній половині Кривошапкін перехопив шайбу, втік від двох опонентів і реалізував вихід вііч-на-віч із голкіпером угорської збірної. Згодом воротар господарів Горват мінімум двічі врятував їх від розгрому.

Обидві нагоди змарнував Лялька. Спершу нападник "Кременчука" не реалізував момент, коли взяв ініціативу на себе. А в середині 3-го періоду він обіграв двох оборонців і організував вихід 2 в 0 із Німенком, але не зміг переграти Горвата в ближньому бою.

Зрештою, забила збірна Угорщини. Господарі льоду виграли вкидання, шайба опинилася в Дочі, який кинув від блакитної лінії. Натомість Шарпаткі перед воротами Захарченка підправив шайбу в сітку. Але шансу перевести гру в овертайм угорцям "синьо-жовті" не надали.

До слова, раніше форвард "Вегаса" Кессел оновив рекорд НХЛ за кількістю проведених поспіль матчів.

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