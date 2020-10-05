В ходе протестов в Бишкеке пострадали более 120 человек

Фото: пострадавший в результате протестов (facebook.com/minzdravKR)

В Бишкеке в ходе столкновений силовиков с протестующими пострадали более 120 человек. Они были госпитализированы в местные больницы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

Так, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, из которых 40 представители силовых структур. Двое пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, из них двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших.

В Чуйскую областную больницу поступили семь пострадавших, после оказания первичной медико-санитарной помощи отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

В Национальный хирургический центр поступило семь пострадавших, из них один амбулаторно.

Напомним, протестующие в Бишкеке бросили в силовиков "коктейль Молотова". Также митингующие угнали пожарную машину.

Кроме того, протестующие напали на четыре бригады скорой помощи, одного из фельдшеров госпитализировали.

Сегодня местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.