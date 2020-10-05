ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ходе протестов в Бишкеке пострадали более 120 человек

Бишкек, Понедельник 05 октября 2020 22:02
В ходе протестов в Бишкеке пострадали более 120 человек
Фото: пострадавший в результате протестов (facebook.com/minzdravKR)
Автор: РБК-Украина

В Бишкеке в ходе столкновений силовиков с протестующими пострадали более 120 человек. Они были госпитализированы в местные больницы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

Так, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, из которых 40 представители силовых структур. Двое пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, из них двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших.

В Чуйскую областную больницу поступили семь пострадавших, после оказания первичной медико-санитарной помощи отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

В Национальный хирургический центр поступило семь пострадавших, из них один амбулаторно.

Напомним, протестующие в Бишкеке бросили в силовиков "коктейль Молотова". Также митингующие угнали пожарную машину.

Кроме того, протестующие напали на четыре бригады скорой помощи, одного из фельдшеров госпитализировали.

Сегодня местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия протестпострадавшиеБишкек
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь