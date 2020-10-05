У ході протестів в Бішкеку постраждали понад 120 людей

У Бішкеку в ході зіткнень силовиків з протестувальниками постраждали понад 120 людей. Вони були госпіталізовані в місцеві лікарні.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Киргизії.
Так, в Бішкекському науково-дослідний центр травматології та ортопедії надійшло 65 постраждалих, з яких 40 представники силових структур. Двоє постраждалих з переломами госпіталізовано у відділення реанімації. Їх стан оцінюється як важкий.
Національний госпіталь надійшли 40 постраждалих, з них двоє з закритими черепно-мозковими травмами госпіталізовані у відділення реанімації.
В Міську клінічну лікарню №1 вчинили двоє постраждалих.
У Чуйську обласну лікарню надійшли сім постраждалих після надання первинної медико-санітарної допомоги відправлені в задовільному стані на амбулаторне лікування.
Національний хірургічний центр надійшло сім постраждалих, з них один амбулаторно.
Нагадаємо, протестуючі в Бішкеку кинули в силовиків "коктейль Молотова". Також мітингувальники викрали пожежну машину.
Крім того, протестувальники напали на чотири бригади швидкої допомоги, одного з фельдшерів госпіталізували.
Сьогодні місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.