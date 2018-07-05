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Интервью

В ходе массовых беспорядков во Франции арестованы 19 человек

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 11:50
Фото: беспорядки во Франции (twitter.com TheTocsin)
Фото: беспорядки во Франции (twitter.com TheTocsin)

Беспорядки начались после убийства 22-летнего местного жителя

В городе Нант на западе Франции полиция задержала 19 участников массовых беспорядков. Об этом сообщает BFM TV.

 

Фото: беспорядки в Нанте 

Как сообщается, акция протеста началась минувшей ночью, когда группа радикалов при помощи "коктейлей Молотова" сожгла около пятидесяти автомобилей, повредила пять фасадов зданий, в том числе полицейский участок Сен-Герблана, и разграбила десять предприятий.

Отметим, что причиной беспорядков стало убийство полицейскими 22-летнего местного жителя, который был застрелен после отказа предъявить документы и попытки скрыться от правоохранителей. Полицейские без предупреждения открыли огонь на поражение, в результате чего молодой человек был ранен в шею и позднее скончался, поскольку пуля задела сонную артерию. Ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу и торговлю наркотиками.

После его смерти группа несогласных с официальной версией происшествия соорудила баррикады и начала забрасывать бутылками с зажигательной смесью автомобили, здания и полицейских. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Напомним, в мае этого года в столице Франции Париже произошли столкновения между правоохранителями и участниками протестов, которые устроили анархистские организации. Правоохранители вынуждены были применить водометы и перечный газ.

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Теги публикации: Франция, протест, беспорядки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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