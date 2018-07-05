Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.34
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.34
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В ході масових заворушень у Франції заарештовано 19 осіб

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 11:50
Фото: заворушення у Франції (twitter.com TheTocsin)
Фото: заворушення у Франції (twitter.com TheTocsin)

Заворушення почалися після вбивства 22-річного місцевого жителя

У місті Нант на заході Франції поліція затримала 19 учасників масових заворушень. Про це повідомляє BFM TV.

 

Фото: заворушення у Нанті

Як повідомляється, акція протесту почалася минулої ночі, коли група радикалів за допомогою "коктейлів Молотова" спалила близько п'ятдесяти автомобілів, пошкодив п'ять фасадів будинків, у тому числі поліцейський відділок Сен-Герблана, і розграбувала десять підприємств.

Відзначимо, що причиною заворушень стало вбивство поліцейськими 22-річного місцевого жителя, який був застрелений після відмови пред'явити документи і спроби втекти від правоохоронців. Поліцейські без попередження відкрили вогонь на поразку, в результаті чого молодий чоловік був поранений в шию і пізніше помер, оскільки куля зачепила сонну артерію. Раніше чоловік притягувався до відповідальності за крадіжку і торгівлю наркотиками.

Після його смерті група незгодних з офіційною версією події зведено барикади і почала закидати пляшками із запальною сумішшю автомобілі, будівлі і поліцейських. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, в травні цього року в столиці Франції Парижі відбулися зіткнення між правоохоронцями і учасниками протестів, які влаштували анархістські організації. Правоохоронці змушені були застосувати водомети і перцевий газ.

У Польщі пройшли акції протесту проти судової реформи В Австрії десятки тисяч людей протестували проти змін до трудового законодавства
Теги публікації: Франція, протест, беспорядки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся