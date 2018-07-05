В ході масових заворушень у Франції заарештовано 19 осіб

Заворушення почалися після вбивства 22-річного місцевого жителя

У місті Нант на заході Франції поліція затримала 19 учасників масових заворушень. Про це повідомляє BFM TV.

Фото: заворушення у Нанті

Як повідомляється, акція протесту почалася минулої ночі, коли група радикалів за допомогою "коктейлів Молотова" спалила близько п'ятдесяти автомобілів, пошкодив п'ять фасадів будинків, у тому числі поліцейський відділок Сен-Герблана, і розграбувала десять підприємств.

Відзначимо, що причиною заворушень стало вбивство поліцейськими 22-річного місцевого жителя, який був застрелений після відмови пред'явити документи і спроби втекти від правоохоронців. Поліцейські без попередження відкрили вогонь на поразку, в результаті чого молодий чоловік був поранений в шию і пізніше помер, оскільки куля зачепила сонну артерію. Раніше чоловік притягувався до відповідальності за крадіжку і торгівлю наркотиками.

Після його смерті група незгодних з офіційною версією події зведено барикади і почала закидати пляшками із запальною сумішшю автомобілі, будівлі і поліцейських. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ.

DIRECT Val-d'Oise : Violences urbaines en cours à Garges-la-Gonesse, ville d'où est originaire Aboubakar F., mortellement neutralisé par un policier à Nantes, alors qu'il refusait de se soumettre à un contrôle. (images @LinePress) https://t.co/FGSy5BIwVs pic.twitter.com/SPOMArxTF7 — Actu17 (@Actu17) July 4, 2018

Нагадаємо, в травні цього року в столиці Франції Парижі відбулися зіткнення між правоохоронцями і учасниками протестів, які влаштували анархістські організації. Правоохоронці змушені були застосувати водомети і перцевий газ.