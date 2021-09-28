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В ходе "Большой стройки" нашли артефакты возрастом более 7 тысяч лет

Автор: Наталия Гурковская

Украинские археологи представили коллекцию древних керамических артефактов, которые были найдены во время археологических раскопок на объектах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во Львовской и Полтавской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Археологические работы при строительстве дорог позволят открыть и сохранить свидетельство древней истории Украины, считает младший научный сотрудник "Спасательной археологической службы" Богдан Сало.

Промопроект начала команда "Спасательной археологической службы" Института археологии НАН Украины совместно со Службой автомобильных дорог в Львовской области.

Всего в коллекции, по словам Богдана Сало, керамика от эпохи неолита и до конца XVII века. Древнейшим из находок более 7 тыс. лет.

"Для ученого-археолога керамика - это просто клондайк информации. Когда мы находим даже небольшой фрагмент, перед нами открывается целый мир древнего человека. Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, а также - во что он верил", - рассказал он.

Артефакты были найдены во время раскопок вблизи трасс Н-31 "Днепр - Решетиловка" в пределах Полтавской области и Т-14-25 на участке "Жовква - Каменка-Бугская" во Львовской области.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" только в 2021 году в Украине запланировано восстановить 6,5 тыс. км дорог.

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Большая стройка