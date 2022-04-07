Ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс, - Ермак

"Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне. Мы уже выстояли в битве за Киев, за Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и во многих других. Армия держит Мариуполь. Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", - написал Ермак.

Напомним, как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну, она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Добавим, ранее в НАТО заверили, что Москва не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину. Однако в ближайшие недели РФ попытается сосредоточить силы на полном захвате Донбасса.

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