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Ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, от чего именно будет зависеть дальнейший ход войны с Россией. Он считает, что это определит именно битва за Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне. Мы уже выстояли в битве за Киев, за Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и во многих других. Армия держит Мариуполь. Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", - написал Ермак.

Напомним, как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну, она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Добавим, ранее в НАТО заверили, что Москва не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину. Однако в ближайшие недели РФ попытается сосредоточить силы на полном захвате Донбасса.

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ДонбассАндрей ЕрмакВойна России против Украины