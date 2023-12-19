Хочуть "скопіювати" у ЗСУ? Росія заявила про нібито роботу над морськими дронами

Повідомляється, що нібито новий дрон буде оснащений корисним навантаженням до 10 кг із можливістю його збільшення до 100 кг.

За словами співрозмовника джерела, надводні катери, які застосовують ЗСУ, це "дорогі натовські рішення". Крім того, в українських військ не так багато застосовують, як їм хотілося б, зазначив він.

"Наше рішення буде коштувати менше, тому що ми вироблятимемо його в Росії. Якщо знадобиться, ми швидко зможемо збільшити виробництво". - заявило джерело.

Начебто надводний дрон зможе пересуватися на відстань до 20 кілометрів. До його проекту увійшли найкращі ідеї російського судномоделізму. Корпуси катерів зроблять із композитних матеріалів, щоб їх не могли виявити радари.

Офіційні випробування планують провести у лютому 2024 року.

Робота українських надморських дронів

Глава СБУ Василь Малюк повідомив, що Україна розробила унікальний морський безпілотник "Морський малюк". Його виробляють на підземних заводах України.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що російські загарбники намагаються копіювати українські морські дрони, які становлять загрозу для флоту РФ.

Детальніше про те, якими дронами Сили оборони України атакують російських окупантів у Чорному морі, читайте у матеріалі РБК-Україна.