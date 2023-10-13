Хочуть підірвати можливість вести війну: країни G7 розробляють нові санкції проти РФ

"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість вводити та забезпечувати дотримання санкцій та інших економічних заходів, щоб ще більше підірвати здатність Росії вести незаконну та невиправдану агресивну війну", - йдеться у прес-релізі міністрів G7.

У ході зустрічі політики також пообіцяли докласти зусиль, щоб допомогти задовольнити потреби України у фінансуванні на 2024 рік. Вони також підтвердили, що суверенні активи РФ у їхніх юрисдикціях залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

Підготовка нового пакету санкцій проти Росії

Ще на початку липня президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

Нещодавно у Bloomberg повідомили, що Європейський союз готується до боротьби за те, що має бути включений до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України.

Нещодавно уряд Естонії схвалив пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти РФ. Серед них є пропозиції щодо запровадження повного торговельного ембарго.